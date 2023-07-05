Посол Грузии вернется из Украины в ближайшее время - глава МИД страны

КИЕВ. 5 июля. УНН. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил в среду, что посол Грузии в Украине вернется в страну в ближайшее время, однако никакой реакции на это решение у грузинской стороны не будет, передает УНН со ссылкой на грузинский телеканал Mtavari Arkhi.

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"Для нас решение, которое мы услышали от Украины, было непонятным и безосновательным. (...) Мы не будем на это реагировать, поэтому посол вернется в Грузию в ближайшее время", - сказал глава МИД Грузии.

"Также очень важное основание, которое стало определяющим для этого непонятного решения; мы считаем, что в отношении бывшего президента все понятно, все вопросы относительно того, насколько ответственно государство относится к правам всех заключенных, включая Саакашвили. Поэтому этот вопрос сам по себе является безосновательным, как мы слышали, решение было обусловлено именно этим вопросом", - сказал Дарчиашвили и заверил, что они и в дальнейшем будут поддерживать украинский народ, отметив, что "безответственные решения не могут изменить эту линию".

Напомним

Два дня назад Украина предложила послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили, которого вызвали в МИД из-за состояния третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михаила Саакашвили в Украину для лечения и ухода, отметили в МИД.