"кремль признал провал своей пропагандистской машины": СтратКом ВСУ прокомментировал увольнение директора российского ТАСС

КИЕВ. 5 июля. УНН. С должности директора российского пропагандистского СМИ ТАСС сегодня, 5 июля, был уволен Сергей Михайлов, который занимал эту должность почти 11 лет. Это событие свидетельствует, что кремль признал провал своей пропагандистской машины, сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, передает УНН.

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"Сегодня с должности ключевого рупора кремлевской пропаганды - ТАСС, был уволен директор Сергей Михайлов. Михайлов возглавлял ТАСС почти 11 лет, и сопровождал информационно агрессию рф еще со времен вторжения в Крым. Это изменение доказывает, что в кремле признали провал информационно-пропагандистской работы", - говорится в сообщении.

Детали

В СтратКоми также отметили, что российские руководители были "недовольны" освещением "мятежа" на территории страны главы ЧВК "вагнера" евгения пригожина. Сообщается, что новым директором агентства назначили Андрея Кондрашова, который является "преданным путинистом".

"Он был соведущим прямой линии путина, а также соавтором пропагандистского фильма об аннексии Крыма. Выбор Кондрашова свидетельствует, что для кадрового роста в рф преданность путину важнее профессионализма", - проинформировал СтратКом.

Специалисты предостерегли мирных жителей россии, которые "платят кровью" за ложь российских пропагандистов, поскольку их "загоняют в мобилизационные эшелоны на гибель" в Украине.

Напомним

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в 11 пакет санкций Европейского Союза против россии вошли пропагандисты рф и так называемые "военкоры". Среди них - Андрей Кондрашов.