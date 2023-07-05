"Засветила" работу ПВО: блогерше Вороновой объявили приговор

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинской блогерше Инне Вороновой, которая "засветила" работу ПВО во время удара по Киеву, объявили приговор. Суд утвердил соглашение о признании виновности и освободил женщину от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Детали

По данным прокуратуры, судом объявлен приговор киевлянке, которая распространила в соцсети материалы о работе ПВО и последствиях поражения воздушных целей (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Обвиняемая полностью признала свою вину и заключила сделку со следствием, добавили правоохранители.

Цитата

"Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности и назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год", - говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщалось, 16 мая 2023 года во время массированной ракетной атаки рф по территории Киева, жители разных районов столицы осуществили видео и фото съемку работы противовоздушной обороны Украины.

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Отснятые фото и видео они разместили в социальных сетях. Впоследствии указанные материалы появились на российских интернет-ресурсах.

В рамках производства, начатого по данному факту, правоохранители сообщили о подозрении 4 лицам.