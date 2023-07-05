Более тысячи водителей в июне хотели незаконно выехать из Украины через систему "Шлях" - ГПСУ

КИЕВ. 5 июля. УНН. Государственная пограничная служба усиливает проверку лиц, зарегистрированных в системе "Шлях", относительно законности их оснований для пересечения границы. Об этом сообщают в Госпогранслужбе, пишет УНН. По данным пограничников, в прошлом месяце более 1300 водителей хотели незаконно выехать из Украины через систему "Шлях".

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«Пограничники фиксируют нарушения совершенные через систему «Шлях». Учитывая это, ГПСУ усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицам, зарегистрированным в системе. В прошлом месяце более 1300 водителям было отказано в выезде, 20 временно прекращен доступ к системе», - говорится в сообщении.

Напомним

Систему«Шлях» создали в конце 2021 года как цифровой инструмент устранения коррупционных рисков в сфере выдачи разрешений и лицензий на международные грузовые перевозки. С 2022 года лицензированные перевозчики, органы власти разных уровней могут подать заявки на право пересечения государственной границы Украины через эту систему.

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