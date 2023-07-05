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Оккупанты хотят вывезти исторические артефакты Херсонеса из Крыма

Оккупанты хотят вывезти исторические артефакты Херсонеса из Крыма

КИЕВ. 5 июля. УНН. Оккупационная "администрация" Национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе готовит акты передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования за пределами музея на 300 тысяч экспонатов из фондов заповедника, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Оккупанты готовятся к ограблению музея-заповедника “Херсонес Таврический” в оккупированном Крыму. Кому планируется передавать фонды инофрмации пока нет, но известно, что экспонаты планируют вывезти за пределы полуострова. При этом стоит отметить, что на конец 2014-го в фондах всего числилось около 500 тысяч единиц хранения (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тысяч – это весь основной фонд.

«Поэтому враг фактически готовит документы на вывоз большинства экспонатов музея», - заявляет пресс-служба ЦНС.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в Мариуполе российские оккупанты грабят архивные и культурные фонды музеев, чтобы вывезти ценные экспонаты в россию.

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Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, исторические ценности, война
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