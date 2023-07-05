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Сдавала локации ВСУ в Бахмуте: вражеская соратница получила 10 лет за решеткой

Сдавала локации ВСУ в Бахмуте: вражеская соратница получила 10 лет за решеткой

КИЕВ. 5 июля. УНН. Информатор российской спецслужбы пыталась выявить и передать агрессору места базирования и перемещения военной техники ВСУ вблизи Бахмута, на основании собранных доказательств суд признал ее виновной и назначил 10 лет за решеткой, сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Жительницу Дружковки Донецкой области в июле 2022 года привлек к сотрудничеству представитель фсб рф. Коллаборантка общалась с ним через мессенджер, передавала разведданные в виде текстовых сообщений и скриншотов с «Google Maps», на которых обозначала украинские объекты вблизи Бахмута.

При задержании у злоумышленницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки. На основании собранных доказательств суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ) и назначил 10 лет тюремного заключения.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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Источник: УНН
Теги: суд, СБУ, Донецк и Донецкая область, информатор
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