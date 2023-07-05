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В Шевченковском суде Киева прогремел взрыв: предварительно, есть раненые

В Шевченковском суде Киева прогремел взрыв: предварительно, есть раненые

КИЕВ. 5 июля. УНН. Взрыв прогремел в Шевченковском суде Киева. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Информация о взрыве в одном из столичных судов Киева появилась около 18:00.

Известно, что взрыв произошел в Шевченковском суде. Как сообщают пользователи соцсетей, возле здания суда есть "скорые". По предварительным данным, есть раненые.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Источник: УНН
Теги: Украина, взрывы
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