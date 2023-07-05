Новости: Криминал и ЧП
5 июля 2023, 18:11 • Тоня Туманова • 9810
МВД о взрыве в здании Шевченковского суда: на месте работают следователи, спецназовцы и взрывотехники
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Министерстве внутренних дел подтвердили инфолрмацию о взрыве в помещении суда в Шевченковском районе. По данным правоохранителей, на месте работают следователи, спецназовцы и взрывотехники, передает УНН.
Цитата
"Полицейские получили информацию о том, что произошел взрыв в помещении суда в Шевченковском районе. На месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи", - сообщили в МВД.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram