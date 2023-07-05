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Взрыв в Шевченковском суде: неустановленное устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание

Взрыв в Шевченковском суде: неустановленное устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Шевченковском суде города Киева неустановленное пока устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Цитата

"В Шевченковском суде города Киева чрезвычайное происшествие. Полиция получила сообщение о взрыве... По предварительной информации, неустановленное пока устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание", - сообщил Клименко в Telegram.

Детали

По словам главы МВД, устанавливаются детали происшествия.

"Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу", - резюмировал Клименко

Напомним

Как сообщал УНН, на место взрыва в Шевченковском суде прибыли полицейские следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, взрывы
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