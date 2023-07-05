Взрыв в Шевченковском суде: неустановленное устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Шевченковском суде города Киева неустановленное пока устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

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"В Шевченковском суде города Киева чрезвычайное происшествие. Полиция получила сообщение о взрыве... По предварительной информации, неустановленное пока устройство взорвал мужчина, которого доставили на судебное заседание", - сообщил Клименко в Telegram.

Детали

По словам главы МВД, устанавливаются детали происшествия.

"Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу", - резюмировал Клименко

Напомним

Как сообщал УНН, на место взрыва в Шевченковском суде прибыли полицейские следственно-оперативные группы, спецназовцы, взрывотехники и другие необходимые службы.