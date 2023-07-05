В оккупированном Бердянске "хлопок": что известно

КИЕВ. 5 июля. УНН. Громкий взрыв прогремел в оккупированном Бердянске. Местные сообщают, что видели работу ПВО, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сегодня".

Детали

Около 16:30 появилась информация, что бердянцы слышали громкий взрыв. Также Telegram-канал сообщил, что в районе порта раздавалась сирена.

"Бердянцы сообщают, что звуки взрывов слышал весь город. Рашисты сообщают, что сработало ппо", - говорится в сообщении.

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По данным Telegram-канала, жители Нововасильевки сообщают о том, что "где-то в их краях были таки прилеты".

"Бердянцы говорят, что видели работу ппо, но было только одно попадание. Ракет по их словам, было больше", - сообщает "Бердянск Сегодня".