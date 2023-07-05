Взрыв в Шевченковском суде:предварительно взрыв раздался в туалете

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Шевченковском суде города Киева в 17:20 прогремел взрыв. По предварительной информации, взрыв раздался в туалете, пишет УНН со ссылкой на страницу КГГА в Telegram.

Цитата

"По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы привезли подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно уборная) неизвестное взрывное устройство. Работают все экстренные службы", - говорится в сообщении.

Дополнение

Информация о взрыве в одном в Шевченковском суде Киева появилась около 18:00. Как сообщают пользователи соцсетей, возле здания суда есть "скорые". По предварительным данным, есть раненые.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что неустановленное пока устройство взорвал человек, которого доставили на судебное заседание.