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Взрыв в Шевченковском суде:предварительно взрыв раздался в туалете

Взрыв в Шевченковском суде:предварительно взрыв раздался в туалете

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Шевченковском суде города Киева в 17:20 прогремел взрыв. По предварительной информации, взрыв раздался в туалете, пишет УНН со ссылкой на страницу КГГА в Telegram.

Цитата

"По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы привезли подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно уборная) неизвестное взрывное устройство. Работают все экстренные службы", - говорится в сообщении.

Дополнение

Информация о взрыве в одном в Шевченковском суде Киева появилась около 18:00. Как сообщают пользователи соцсетей, возле здания суда есть "скорые". По предварительным данным, есть раненые.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что неустановленное пока устройство взорвал человек, которого доставили на судебное заседание.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, взрывы
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