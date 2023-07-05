Зеленский созвонился с президентом Гвинеи - Бисау: говорили о разрушительной деятельности чвк "вагнер" в Африке

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram-канале.

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«Провел предметный телефонный разговор с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

Также Зеленский проинформировал своего африканского коллегу о ситуации на поле боя. Главы государств обсудили последствия попытки мятежа пвк «вагнер» и ее разрушительную деятельность в странах Африки. Президенты Украины и Гвинеи – Бисау договорились об усилении взаимодействия и контактов между двумя странами как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

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