Кипер может уволить всех руководителей районов Одесской области

КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава Одесской ОГА Олег Кипер рассматривает увольнение всех руководителей районных военных администраций региона, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.

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Так, сегодня в сети появился документ за подписью Кипера, в котором последний обращается к Офису Президента с просьбой уволить Юрия Крука с должности главы Одесской райгосадминистрации.

«В соответствии с Указом Президента Украины от 4 августа 2006 года №675/2006 «О подготовке предложений и предварительном рассмотрении кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей местных государственных администраций» областная государственная (военная) администрация вносит предложение об увольнении КРУКА Юрия Юрьевича с должности председателя Одесской районной государственной администрации Одесской области согласно поданному заявлению», - говорится в документе.

Комментируя этот документ, в пресс-службе главы ОГА отметили, что должности могут потерять все районные руководители.

«Глава Одесской ОВА действительно рассматривает вопрос об увольнении всех глав районных военных администраций, в том числе и Юрия Крука. Но сейчас все пока остаются на своих должностях. Олег Кипер изучает их работу», - сообщили в пресс-службе Кипера.