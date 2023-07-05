Укрэнерго незаконно оплатила компании Клюевых почти 60 млн грн - Черненко

КИЕВ. 5 июля. УНН. В НЭК «Укрэнерго» выявлены махинации на сумму почти 60 млн грн. В свое время оператор безосновательно перечислил деньги компании с орбиты регионалов Азарова-Клюевых и теперь подает в суд, чтобы не платить долг реальному контрагенту. Об этом в колонке на Цензор.net написал политический эксперт Александр Черненко, передает УНН.

«Анекдотически-коррупционный кейс, как государственный оператор рьяно «борется» с хищениями и вывел следствие на самого себя… Схему двойного «обелечивания» Укрэнерго вместе с компанией из орбиты Азарова-Клюевых провернул нынешний глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий», — говорится в публиации.

Он напомнил, что в феврале 2023 Укрэнерго обратилось в СБУ с заявлением о том, что ООО «Ай-Тек Украина» пытается безосновательно взыскать с него 54 млн грн, которые уже были уплачены за эти же работы другому контрагенту.

Дело касается событий 2011 года. Тогда Укрэнерго заключило договор с ООО «Связьтехсервис», которое тесно связано с тогдашними высокопоставленными чиновниками — Николаем Азаровым и братьями Андреем и Сергеем Клюевыми. После 2014 года выплаты этой компании были прекращены и она обратилась в суд с иском о взыскании 55 млн грн. В 2016 «Связьтехсервис» передал право требования по иску ООО «Ай-тек Украина».

Через два года после того, в декабре 2018, Укрэнерго якобы получило письмо о том, что снова должно деньги «Связьтехсервису». По версии следствия и согласно судебному определению, письмо было фейком.

«Укрэнерго же поверило на слово и Экономический совет с Кудрицким в составе предложил «Связьтехсервису» подписать мировое соглашение и уплатить 53 млн грн. Оператор так спешил расстаться с деньгами, что перечислил их, даже не дожидаясь утверждения мирового соглашения», — написал Черненко.

Уже в 2019 Хозяйственный суд Киева мировое соглашение не утвердил и заменил «Связьтехсервис» как истца по делу на его правопреемника — «Ай-Тек Украина». Так Укрэнерго стало должником этой ООО и собственно об этой задолженности говорится в обращении Укрэнерго в СБУ от февраля 2023 года.

«Но он (Кудрицкий — ред.) забыл рассказать следователям и обществу о своей роли в этой афере. Экономический совет Укрэнерго, членом которого он лично был, на основании недействительных документов решил заплатить одной компании 53 млн грн и теперь отбивается в судах от аналогичного долга перед другой», — сообщил эксперт.

По факту расчетов Укрэнерго с компанией «Связьтехсервис» открыто уголовное производство. Фамилия Кудрицкого в нем отсутствует. От Укрэнерго фигурируют только директор по безопасности Укрэнерго Сергей Тоцкий и экс-глава правления Всеволод Ковальчук. В мае 2023 года дело против них направлено в суд.