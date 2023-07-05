Британия объявила, когда начнет обучение украинских пилотов на истребителях

КИЕВ. 5 июля. УНН. Великобритания планирует начать обучение украинских пилотов на современных западных истребителях в августе этого года. Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает УНН.

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"Великобритания начнет базовую подготовку до 20 украинских пилотов в августе", - ответил Хиппи на вопрос британского депутата Люка Полларда.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в начале июня отметил, что первые группы для учений на истребителях F-16 уже сформированы.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Украина планирует отправить "несколько десятков" боевых пилотов для обучения на западных истребителях.

Во вторник, 4 июля, глава МИД Украины Дмитрия Кулебы сообщил, что украинские пилоты не начали обучение на F-16 фактически в июне, как планировалось. Поэтому теперь график тренировок начинает сдвигаться.

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