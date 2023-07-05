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Государство такого не будет терпеть: Зеленский заявил, что в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий

Государство такого не будет терпеть: Зеленский заявил, что в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий

КИЕВ. 5 июля. УНН. В разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения и добавил, что государство не будет терпеть такого бездействия, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в разных областях нашего государства, в разных городах. Докладывали министр стратегпрома Камышин, профильный заместитель руководителя Офиса по региональной политике Кулеба.

Цитата

"К сожалению, в разных городах Украины до сих пор есть значительная неготовность укрытий… После всего. Государство не будет терпеть такого бездействия. И это – ответственность местных руководителей. Ресурс у местных властей в стране на укрытие есть", - подчеркнул Зеленский.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о снятии с должностей глав четырех РГА в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Украина
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