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Взрыв в Шевченковском суде: на место прибыл глава МВД Клименко

Взрыв в Шевченковском суде: на место прибыл глава МВД Клименко

КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава МВД Игорь Клименко прибыл к зданию Шевченковского суда Киева, где прогремел взрыв, передает корреспонт УНН.

Детали

К зданию Шевченковского суда Киева, где прогремел взрыв, прибыл министр внутренних дел Игорь Клименко.

Кроме того, от здания суда отъехала "скорая".

Как сообщали Telegram-каналы, из здания суда в карету "скорой" якобы перенесли двух человек. Однако на данный момент данная информация не подтверждена.

Напомним

5 июля около 17.20 поступило сообщение о взрыве в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Как сообщили в столичной прокуратуре, предварительно установлено, что обвиняемый, доставленный в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство.

Затем он закрылся внутри конвойного помещения.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, взрывы
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