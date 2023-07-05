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Прокуратура о взрыве в Шевченковском суде: обвиняемый совершил попытку побега, а затем закрылся в конвойном помещении

Прокуратура о взрыве в Шевченковском суде: обвиняемый совершил попытку побега, а затем закрылся в конвойном помещении

КИЕВ. 5 июля. УНН. Взрыв в Шевченковском райсуде, предварительно, прогремел во время попытки побега обвиняемого из-под стражи. Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчина, находясь в уборной, использовал неустановленное взрывное устройство, передает УНН.

Цитата

"Предварительно установлено, что обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, совершил попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство.

В настоящее время он закрылся внутри конвойного помещения. Принимаются меры для его задержания", - сообщили в прокуратуре.

Добавим

Известно, что уже начато досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи, совершенное способом опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 УК Украины).

На месте происшествия в настоящее время находятся прокуроры, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

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Источник: УНН
Теги: суд, прокуратура, Украина, взрывы
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