Прокуратура о взрыве в Шевченковском суде: обвиняемый совершил попытку побега, а затем закрылся в конвойном помещении
КИЕВ. 5 июля. УНН. Взрыв в Шевченковском райсуде, предварительно, прогремел во время попытки побега обвиняемого из-под стражи. Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчина, находясь в уборной, использовал неустановленное взрывное устройство, передает УНН.
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"Предварительно установлено, что обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, совершил попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство.
В настоящее время он закрылся внутри конвойного помещения. Принимаются меры для его задержания", - сообщили в прокуратуре.
Добавим
Известно, что уже начато досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи, совершенное способом опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 УК Украины).
На месте происшествия в настоящее время находятся прокуроры, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.
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