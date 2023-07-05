Взрыв в Шевченковском суде: предварительно, пострадали двое правоохранителей

КИЕВ. 5 июля. УНН. В результате взрыва в Шевченковском суде Киева вероятно пострадали двое правоохранителей, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

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"Есть информация о двух пострадавших среди правоохранителей. Данные уточняются", - сообщили в прокуратуре.

Добавим

Около 20:00 глава МВД Игорь Клименко сообщил, что "во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы".

Напомним

5 июля около 17:20 поступило сообщение о взрыве в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Как сообщили в стличной прокуратуре, предварительно установлено, что обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, совершил попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство.

Впоследствии он закрылся внутри конвойного помещения.

Добавим

Известно, что уже начато досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи, совершенное способом опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 УК Украины).

На месте происшествия в настоящее время находятся прокуроры, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.