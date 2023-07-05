Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,85 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12315

Зеленский ввел санкции против 18 юридических лиц из россии, Люксембурга и Кипра

Зеленский ввел санкции против 18 юридических лиц из россии, Люксембурга и Кипра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, в москве и Люксембурге, информирует УНН со ссылкой на Указ Президента №371/2023.

Цитата

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В частности под ограничения попали российская компания "Альфастрахование Холдингз Лимитед", акционерное общество "АльфаСтрахование".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против более чем 190 физических лиц и 290 компаний, в том числе из России.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, санкции, Украина, Кипр, Люксембург, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.