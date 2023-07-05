Зеленский ввел санкции против 18 юридических лиц из россии, Люксембурга и Кипра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, в москве и Люксембурге, информирует УНН со ссылкой на Указ Президента №371/2023.

Цитата

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В частности под ограничения попали российская компания "Альфастрахование Холдингз Лимитед", акционерное общество "АльфаСтрахование".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против более чем 190 физических лиц и 290 компаний, в том числе из России.