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Взрыв в Шевченковском суде: правонарушитель погиб на месте происшествия

Взрыв в Шевченковском суде: правонарушитель погиб на месте происшествия

КИЕВ. 5 июля. УНН. Правонарушитель, устроивший взрыв в Шевченковском суде Киева, погиб на месте происшествия - предварительно, подорвал себя. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

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"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя", - написал Клименко в Telegram.

Добавим

Кроме того, по его словам, во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа.

"Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", - резюмировал Клименко.

Напомним

5 июля около 17:20 поступило сообщение о взрыве в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Как сообщили в стличной прокуратуре, предварительно установлено, что обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, совершил попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство.

Впоследствии он закрылся внутри конвойного помещения. 

Добавим

Известно, что уже начато досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи, совершенное способом опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 УК Украины).

На месте происшествия в настоящее время находятся прокуроры, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, взрывы
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