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Глава МВД: взрыв в Шевченковском суд, предварительно, устроил Игорь Гуменюк

Глава МВД: взрыв в Шевченковском суд, предварительно, устроил Игорь Гуменюк

КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава МВД Игорь Клименко предварительно подтвердил, что взрывы в суде устроил Игорь Гуменюк, обвиняемый в теракте под Радой в 2015-м. Об этом он сказал во время брифинга возле Шевченковского суда, передает УНН.

Цитата

"Предварительно, господин Гуменюк, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в 2015 году, в результате которого погибли четверо военных Национальной гвардии. Сегодня его привезли в суд... Через два часа после начала Гуменюк закрылся в туалете, а затем выбросил по караулу какое-то взрывное устройство... Таких взрывов было два, предварительно...", - сообщил Клименко.

Добавим

Как сообщил глава МВД, правонарушитель, устроивший взрыв в Шевченковском суде Киева, погиб на месте происшествия - предварительно, подорвал себя. 

Напомним

5 июля около 17:20 поступило сообщение о взрыве в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Как сообщили в стличной прокуратуре, предварительно установлено, что обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, совершил попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство.

Впоследствии он закрылся внутри конвойного помещения.

Известно, что уже начато досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи, совершенное способом опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 УК Украины).

На месте происшествия в настоящее время находятся прокуроры, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, полиция
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