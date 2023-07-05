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Взрыв в Шевченковском суде: расследуют причинение вреда правоохранителю

Взрыв в Шевченковском суде: расследуют причинение вреда правоохранителю

КИЕВ. 5 июля. УНН. По факту взрыва в Шевченковском районном суде столицы начато досудебное расследование. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Цитата

"По факту причинения телесных повреждения правоохранителям в ЕРДР внесены сведения по ст. 348 УК Украины - посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", - сообщила Максимец.

Напомним

5 июля около 17:20 поступило сообщение о взрыве в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Как сообщили в стличной прокуратуре, предварительно установлено, что обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, совершил попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство.

Впоследствии он закрылся внутри конвойного помещения.

В настоящее время известно, что правонарушитель, устроивший взрыв в Шевченковском суде Киева, погиб на месте происшествия.

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Источник: УНН
Теги: прокуратура, Украина, расследование, взрывы
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