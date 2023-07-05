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Злоумышленник погиб, когда взорвал взрывное устройство во время штурма: Нацполиция о взрыве в Шевченковском суде

Злоумышленник погиб, когда взорвал взрывное устройство во время штурма: Нацполиция о взрыве в Шевченковском суде

КИЕВ. 5 июля. УНН. В.и.о. Главы Национальной полиции Украины Иван Выгивский сообщил об обстоятельствах гибели Игоря Гуменюка, который устроил взрыв в Шевченковском суде. По его словам, злоумышленник погиб, когда взорвал взрывное устройство во время штурма, передает УНН.

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"Специальная полицейская операция на месте происшествия в Шевченковском суде завершилась, злоумышленник погиб, когда взорвал взрывное устройство во время штурма. Также ранения получили двое спецназовцев КОРД", - сообщил Выгивский.

Добавим

Как сообщили в Нацполиции, следователи квалифицировали событие как покушение на жизнь работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 15, ст. 348 УКУ) и покушение на побег из места лишения свободы или из-под стражи (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 393 УКУ).

Напомним

5 июля около 17:20 поступило сообщение о взрыве в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Как сообщили в стличной прокуратуре, предварительно установлено, что обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, совершил попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство.

Впоследствии он закрылся внутри конвойного помещения.

В настоящее время известно, что правонарушитель, устроивший взрыв в Шевченковском суде Киева, погиб на месте происшествия.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, полиция
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