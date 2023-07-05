Взрыв в Шевченковском суде: хронология событий и важнейшие заявления главы МВД

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня, 5 июля, около 17:20 в Шевченковском суде города Киева прогремел взрыв. Предварительно известно о том, что злоумышленник погиб, ранены два военнослужащих. УНН собрал хронологию событий и самое важное из заявлений с брифинга министра внутренних дел Игоря Клименко.

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"В 17:20 мы получили сообщение от жителей соседнего дома о взрыве. Сразу были подняты соответствующие службы: Национальная полиция, службы безопасности, а также силы спецназа. Мы провели очень быструю эвакуацию всех граждан, находившихся в суде и неподалеку", - сказал глава МВД.

Детали

По его словам, предварительно злоумышленником является Игорь Гуменюк, которого подозревают в совершении тяжкого преступления в 2015 году, в результате которого погибли четыре военнослужащих Нацгвардии. Сегодня фигуранта дела привезли на очередное заседание суда, которое длилось около двух часов.

"После окончания заседания господин Гуменюк сначала закрылся в туалете. После этого приоткрыл дверь и выбросил по караулу неизвестное устройство. Предварительно, таких взрывов было два", - отметил Клименко.

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Министр рассказал, что после этого Гуменюк пытался несанкционированно покинуть зал суда. Тогда начальником караула, который находился на улице, произвел предупредительный выстрел в воздух. Злоумышленник вернулся назад и закрыл за собой дверь. Когда Гуменюк вернулся в помещение суда, продолжил глава МВД, то забаррикадировался в отдельном помещении, а работники Корпуса оперативно-внезапного действия города Киева пытались его деблокировать.

"Конечно, перед этим они пытались провести переговоры. Он не шел на какой-либо контакт. После того, как были заблокированы двери в помещение, еще один взрывоопасный предмет был брошен в сотрудников полиции. Их жизни лишь спасли щиты, которые были перед ними", - проинформировал Клименко.

Он добавил, что сам Гуменюк предварительно погиб от взрывного устройства. Сейчас на месте работают взрывотехники для того, чтобы убедиться, что на месте преступления отсутствуют какие-либо взрывные предметы или устройства. В результате инцидента ранены два сотрудника КОРДа, которые штурмовали злоумышленника, когда тот забаррикадировался. По информации министра, они получили ранения конечностей и сейчас находятся в лечебных учреждениях, их жизни ничего не угрожает.

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"Открыты уголовные производства. Это посягательство на жизнь работника правоохранительных органов и посягательство на побег из-под стражи суда. Сейчас работают следственно-оперативные группы, криминалисты и впоследствии мы будем иметь полную картину того, что произошло", - подытожил он.

Ранее

Врио главы Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что злоумышленник погиб, когда подорвал взрывное устройство во время штурма.

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