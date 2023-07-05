В особняке и офисе пригожина провели обыски: российские Telegram-каналы показали фото

КИЕВ. 5 июля. УНН. В рф прошли обыски в особняке и офисе руководителя ЧВК "вагнер" евгения пригожина. Российские Telegram каналы сообщают, что во время следственных действий был обнаружен арсенал оружия, огромная кувалда с надписью "На случай важных переговоров", парики, пачки валюты, поддельные документы и слитки золота, передает УНН.

Детали

Как сообщает Mash, во время обыска у пригожина нашли целый арсенал огнестрельного оружия, кувалду, парики, паспорта на разные имена и шесть миллиардов рублей.

Среди огнестрельного оружия — два карабина "Сайга", нарезной австрийский Steyr, полуавтоматическая винтовка "АРка" и именной Glock.

А в питерском отеле River Palace, среди акционеров которого есть жена пригожина, был припаркован микроавтобус Citroen. Там лежало шесть миллиардов рублей наличными в 80 коробках, добавляет Mash.

Дополнение

Генпрокуратура рф 23 июня объявила о возбуждении уголовного дела в отношении основателя чвк "вагнер" евгения пригожина по статье о вооруженном мятеже. Дело возбудили после того, как пригожин заявил об ударе по лагерям чвк "вагнер", нанесенном минобороны рф, и сообщил, что вместе с бойцами пойдет "разбираться, почему в стране происходит беззаконие". минобороны рф назвало утверждения о нанесенном ударе не соответствующими действительности. фсб рф заявила, что высказывания пригожина "фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта" на территории рф, и призвала бойцов чвк "вагнер" не выполнять приказы пригожина и принять меры для его задержания.

Главарь чвк “вагнер” евген пригожин согласился уехать из россии в соседнюю белоруссию, в результате соглашения, которое, очевидно, заключил президент белоруссии александр лукашенко. Соглашение предусматривает, что пригожин отзывает свои войска с марша на столицу, заявил в субботу представитель кремля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя попытку военного мятежа в россии заявил, что не считает, “что мы видели последний акт” этих событий.