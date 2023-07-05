Оккупанты ударили по жилым домам на Херсонщине: один человек погиб, еще пятеро - ранены

КИЕВ. 5 июля. УНН. российская армия ударила по жилым домам в Белозерке на Херсонщине. Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, известно о том, что пострадали шестеро мирных людей, передает УНН.

Детали

По словам Ермака, травмы несовместимые с жизнью получил 58-летний мужчина, который находился в гараже. В самом доме произошел пожар. Также пострадал 10-летний мальчик и 56-летняя женщина.

В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины, 70 и 41 год, резюмировал глава ОП.

Напомним

Российские оккупанты за минувшие сутки совершили 83 обстрела Херсонской области. Два человека погибли, еще один – ранен.