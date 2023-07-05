Незаконное разрешение на пересечение границы: у народного депутата и ее помощника проводят обыски

КИЕВ. 5 июля. УНН. У народного депутата и ее помощника проводят обыски из-за незаконного разрешения на пересечение границы. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, речь идет, вероятно, о "слуге народа" Людмиле Марченко, передает УНН.

Цитата

"... разоблачили помощника действующего народного депутата Украины на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему "Шлях", что фактически дает разрешение на пересечение границы. Сейчас детективы проводят неотложный обыск у помощника, а также у нардепа на Тернопольщине. Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления", - сообщили в НАБУ.

Добавим

По данным следствия, группа лиц систематически получали неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему "Шлях" сведений, которые дают право на пересечение границы. Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Отметим, что правоохранители не называют ни имени народного депутата, ни ее помощника. В то же время, нардеп Алексей Гончаренко отметил, что "обыски также проходят у народного депутата от Слуги народа Людмилы Марченко".

Отметим, что в соответствии с ограничениями, введенными в Украине в связи с действием правового режима военного времени, выезд мужчинам – гражданам Украины, в возрасте от 18 до 60 лет, ограничен выезд за пределы страны.