В Макеевку пришел "хлопок": оккупанты заявляют, что горит нефтебаза

КИЕВ. 5 июля. УНН. В оккупированной Макеевке второй вечер подряд взрывы. Как сообщает российский Telegram-канал Mash, над городом черный дым, на горизонте виден пожар, передает УНН.

Детали

По сообщениям очевидцев, горит подстанция, район частично обесточен. Официальной информации пока нет.

Mash также приводит информацию оккупационной горадминистрации и отмечает, что горит нефтебаза.

Напомним

4 июля в оккупированных Донецке и Макеевке прогремел ряд взрывов.