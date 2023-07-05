Решение - вскоре: Зеленский анонсировал новые санкционные шаги Украины

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые санкции и санкционные шаги Украины. Об этом он сказал во время вечернего обращения к украинцам, передает УНН.

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"Готовим новые санкции, санкционные шаги нашего государства, и сегодня провел совещание по этому поводу с первым вице-премьер-министром Свириденко и секретарем СНБО Даниловым. Решение – скоро", - сообщил Зеленский.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, в Москве и Люксембурге.