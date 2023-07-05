Взрыв в Шевченковском суде: начато служебное расследование

КИЕВ. 5 июля. УНН. По указанию Министра внутренних дел в Национальной гвардии начато служебное расследование по факту событий, которые произошли в Шевченковском суде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную информацию от подразделений НГУ.

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“По указанию Министра внутренних дел в Национальной гвардии начато служебное расследование для всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего, в частности относительно правильности действий личного состава стражи НГУ, которая осуществляла конвоирование подсудимого в суд”, - говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 5 июля, в помещении Шевченковского районного суда Киева произошел взрыв. По предварительным данным, неустановленное взрывное устройство подорвал подсудимый.

В результате взрывов были ранены двое правоохранителей. Сам правонарушитель погиб в результате взрыва. Спецоперация завершилась. Следователи выясняют, как взрывчатка попала в помещение суда.