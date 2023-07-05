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В Днепре прогремел взрыв: предварительно, работа ПВО

В Днепре прогремел взрыв: предварительно, работа ПВО

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Днепре был слышен взрыв, сообщают местные телеграм-каналы, пишет УНН

Цитата 

"Днепр - взрыв. Предварительно, работа ПВО", - говорится в сообщении. 

Дополнение 

Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе использования БПЛА.

На Днепропетровщине была объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, взрывы
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