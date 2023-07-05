Новости: Война
5 июля 2023, 22:36 • Юлия Крутякова • 8610
В Днепре прогремел взрыв: предварительно, работа ПВО
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Днепре был слышен взрыв, сообщают местные телеграм-каналы, пишет УНН.
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"Днепр - взрыв. Предварительно, работа ПВО", - говорится в сообщении.
Дополнение
Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе использования БПЛА.
На Днепропетровщине была объявлена воздушная тревога. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.
Источник: УНН
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