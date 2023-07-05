Суд назначил заседание по иску УПЦ МП о "признании недействительным" расторжения договора Киево-Печерской Лаврой - адвокат

КИЕВ. 5 июля. УНН. Хозяйственный суд Киева назначил заседание по иску УПЦ МП к национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра" о "признании недействительным" расторжения договора об использовании монастырем зданий Лавры. Его назначили на 19 июля, сообщил в Telegram адвокат, представляющий интересы УПЦ МП Никита Чекман, передает УНН.

Детали

Адвокат рассказал, что сегодня, 5 июля, в суде состоялось очередное подготовительное заседание по делу по иску монастыря УПЦ МП к Лавре. Он напомнил, что монастырь обвиняют в нарушении условий договора, а именно содержании имущества в ненадлежащем состоянии и его нецелевом использовании.

"Сторона истца не признает нарушения условий Договора, что и пытается доказать в судебном порядке именно процессуальным способом", - отметил Чекман.

Он указал, что в связи с тем, что проверки, которые установили нарушения, были проведены Министерством культуры и информационной политики, монастырь подал ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы.

"По нашему мнению, невозможно только на основании каких-то договоров, уставов и фотографий лицам, которые не являются специалистами в области градостроительства, определить, действительно ли монастырь нарушил градостроительные нормы и содержал здания в ненадлежащем состоянии", - сообщил адвокат.

Чекман добавил, что УПЦ МП также подала ходатайство о привлечении к делу третьего лица – Министерства культуры и информационной политики Украины – "для полного и всестороннего рассмотрения дела" и "возможности получить объяснения, каким образом проводились проверки". Кроме этого, УПЦ МП попросила осуществлять рассмотрение дела "коллегиально".

Суд отказал в удовлетворении этих ходатайств, отметил Чекман.

Цитата

"По результатам судебного разбирательства было закрыто подготовительное заседание и назначено судебное разбирательство по существу на 19 июля 2023 года в 10:00", - проинформировал он.

Напомним

И.о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко сообщил, что 4 июля в Киево-Печерскую Лавру прибыла комиссия заповедника для опечатывания освобожденных корпусов. Были зафиксированы препятствования со стороны присутствующих на территории людей.

Комиссия из Лавры в тот же день написала заявление в полицию из-за препятствования ей выполнять свою работу.