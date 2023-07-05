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Программа "еВідновлення": Жители Херсонщины подали 1291 на получение компенсации

Программа "еВідновлення": Жители Херсонщины подали 1291 на получение компенсации

КИЕВ. 5 июля. УНН. Жители Херсонщины, чьи дома повредила “большая вода”, подали 1291 заявку на получение компенсации в рамках программы “еВідновлення”. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали 

Комиссиями были исследованы и составлены акты по 409 домам. Чтобы обработать все заявки, на помощь прибыли 49 специалистов из Львовской, Ровенской, Черкасской, Хмельницкой и Закарпатской областей. 

Также 532 гражданина получили денежную помощь от государства в размере 5 000 грн. 

Для получения помощи по областной программе поступило 577 заявлений, еще 507 – от местных властей. 

Дополнение 

Председатель Херсонской ОГА отмечает, что все виды помощи можно оформить в органах социальной защиты населения. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы оперативно принять и обработать заявки.

Напомним 

Правительство направило более 4 млрд грн для преодоления последствий теракта на Каховской ГЭС.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
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