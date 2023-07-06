6 июля: Всемирный день кардиолога, День поцелуя

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня, 6 июля, отмечается Всемирный день кардиолога, который был основан Всемирной организацией здравоохранения как по инициативе врачей, так и по инициативе пациентов, пишет УНН.

Кардиология — это одно из важнейших направлений современной медицины. По статистике около 90% всех заболеваний на Земле связаны с работой сердечно-сосудистой системы.

Но, несмотря на новейшие методики лечения, современные технологии, профессионализм кардиологов, к сожалению, именно сердечно-сосудистые заболевания уже много лет являются лидерами по смертности среди людей как на нашей планете, так и непосредственно в Украине.

Ежегодно от них и связанных с ними болезней на Земле умирают до 17 миллионов человек. В Украине эта цифра колеблется в пределах 400-500 тысяч смертей в год.

Также 6 июля считается Днем рождения доллара. Именно в этот день в 1785 году Континентальный конгресс США провозгласил, что именно доллар станет национальной валютой страны. Таким образом соединенные Штаты стали первой страной в мире, где национальная валюта получила название “доллар”.

В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний вид бумажного доллара постоянно менялся. В начале ХХ века на долларах разрешили печатать портреты, но только умерших людей. Свой современный вид доллар получил в 1928 году.

У доллара, к стати, есть ещё один день рождения — 1 апреля. Считается, что в начале апреля 1778 года американский бизнесмен Оливер Поллок придумал символ для будущей национальной валюты США: латинскую букву “S” с двумя вертикальными полосами. С некоторыми изменениями этот символ дожил до наших дней.

А еще 6 июля можно отпраздновать Всемирный день поцелуя. Этот праздник появился в Великобритании в XIX веке, и впоследствии приобрел популярность во многих странах мира.

По церковному календарю 6 июля — это День памяти мученицы Агриппины Римской.

Агриппина происходила из зажиточной семьи, жила в времена императора Валериана, который преследовал христиан.

В юном возрасте Агриппина приняла крещение. Даже когда ее схватили и привели на суд, она не отреклась от веры в Господа.

Девушку жестоко пытали, после чего заковали в цепи. Согласно поверью, с небес спустился ангел, освободил Агриппину, но она все равно умерла от полученных ран.

Именины 6 июля празднуют Агриппина, Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Святослав.