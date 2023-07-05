"Хлопок" в Макеевке: пылает пять цистерн с топливом

КИЕВ. 5 июля. УНН. Из-за попадания в нефтебазу во временно окупированной Макеевке огонь охватил пять цистерн с топливом. Об этом сообщает ТАСС, пишет УНН.

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“На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела вспыхнули пять емкостей с топливом, произошел разлив. Огонь с емкостей перешел на деревья, стоявшие поблизости. Информация о пострадавших не поступала”, - говорится в сообщении.

Напомним

В оккупированной Макеевке второй вечер подряд взрывы. Как сообщает российский Telegram-канал Mash, над городом черный дым, на горизонте виден пожар.