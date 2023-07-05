Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 36 раз: есть разрушения

КИЕВ. 5 июля. УНН. В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничья Сумской области. Зафиксировано 279 взрывов, сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Середино-Будская, Хотинская громады.

Белопольская громада оказалась под артобстрелами – 45 взрывов и минометными обстрелами – 10 взрывов.

По Краснопольской громаде был осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (3 взрыва). Также зафиксированы артиллерийские обстрелы (23 взрыва) и минометные обстрелы (5 взрывов). В результате одного из артобстрелов повреждены десять легковых автомобилей, частный жилой дом.

Зноб-новгородскую громаду враг атаковал из артиллерии (24 взрыва).

По Эсманской громаде были совершены минометные обстрелы (10 взрывов) и артобстрелы (30 взрывов).

Великописаревскую громаду враг обстрелял из минометов (12 взрывов) и артиллерии (11 взрывов).

По Хотинской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел (54 взрыва). Также был осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (6 взрывов).

Середино-Будская громада подверглась гранатометному обстрелу (АГС) (25 взрывов), в результате чего повреждены 2 частных жилых дома, помещение продовольственного магазина, автомобиль и мопед.

Напомним

Российские оккупанты 5 раз ночью и утром среды обстреляли приграничные районы Сумской области.







