Местные бюджеты имеют достаточно денег, чтобы не повышать тарифы на воду - Шмыгаль

КИЕВ. 5 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что на сегодня остатки местных бюджетов составляют более 150 миллиардов гривен, что позволяет финансово поддержать коммунальные предприятия, которые поставляют питьевую воду, и не повышать тарифы для граждан. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает УНН.

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"Тариф рос больше, чем на 32%. Важно, что местные бюджеты при этом на сегодня накопили более 150 миллиардов гривен на своих счетах. Фактически, мы говорим о том, что местные бюджеты отдельных общин имеют сегодня возможности обеспечивать коммунальные предприятия, которые поставляют питьевую воду, дополнительным финансированием и не поднимать тариф для людей", - сказал премьер.

Детали

По его словам, остатки на счетах местных бюджетов составляют более 150 миллиардов гривен. С помощью этих средств общины могут помочь своим коммунальным предприятиям.

Отвечая на сообщение водоканалов, что их убытки составляют 3,4 миллиарда гривен и из-за повышения тарифов на свет их финансовая состоятельность может ухудшиться, Шмыгаль отметил, что тарифы на поставку электроэнергии для этих предприятий не поднимались. Премьер также отметил, что был найден компромисс - решить проблему с водоканалами должны местные бюджеты, чтобы "не накладывать на людей дополнительное бремя".

В ответ на вопрос журналистки, стоит ли в ближайшее время ожидать сообщений от НКРЭКУ о повышении тарифов, Шмыгаль сообщил: "НКРЭКУ - независимый от правительства орган. Но во время войны мы должны действовать как единая команда. Я убежден, что в будущем мы будем согласовывать все решения, будем правильно заранее коммуницировать с обществом, чтобы люди были готовы для этого. Будем искать механизмы, как скомпенсировать - через субсидийные механизмы, через местные бюджеты. Есть достаточно механизмов".

Напомним

НКРЭКУ отменила повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение, которое должно было заработать с 1 июля. Согласно ему, тарифы на услуги 34 водоканалов должны были вырасти в среднем на 32%.