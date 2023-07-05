Россияне оставляют позиции на некоторых направлениях востока целыми подразделениями - Маляр

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинские войска настолько мощно уничтожают оккупантов на востоке, что на некоторых направлениях враг покидает позиции целыми подразделениями. Чтобы обеспечить “устойчивость” своих военных рф использует “заградительные отряды”. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявления заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире одного из украинских телеканалов.

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“Наши силы обороны так мощно б‘ют врага на востоке, что на некоторых направлениях их военные начали покидать позиции целыми подразделениями.

Но ставки настолько возросли, что враг начал использовать “заградительные отряды” и оружием, направленным в спины своим, пытаются обеспечить устойчивость войска”, - говорится в сообщении.

Детали

Самое горячее на востоке сейчас на Лиманском и Бахмутском направлениях.

На Бахмутском направлении ожесточенные бои. Враг крепко держится за занятые им позиции.

О продвижении на флангах Анна Маляр сказала, что до закрепления на позициях сообщать преждевременно, ведь ситуация может ежечасно меняться.

“Сегодня именно такой день - ситуация динамично менялась”, - отметила заместитель главы Минобороны

На северном фланге вокруг Бахмута были бои, по состоянию на конец дня без существенных продвижений.

На северном фланге кое-где сегодня были продвижения.

Зато в самом городе враг благодаря бойцам ВСУ в ловушке. Передвигаться полноценно не может, выйти из города также.

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