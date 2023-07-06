МАГАТЭ нужен дополнительный доступ, чтобы оценить вероятность теракта на ЗАЭС

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сейчас МАГАТЭ заявляет, что не видит признаков подготовки возможного теракта на ЗАЭС, однако для более точной оценки нужен дополнительный доступ, пишет Reuters, передает УНН.

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Эксперты МАГАТЭ "в течение последних дней и недель инспектировали части объекта - включая некоторые участки по периметру большого пруда-охладителя - и также проводили регулярные обходы площадки, пока не наблюдая никаких видимых следов мин или взрывчатки", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, который необходим для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки. В частности, важен доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям система охлаждения на заводе”, - добавляется в заявлении.

Детали

Эксперты ядерной службы ООН, которая базируется на Запорожской атомной электростанции в Украине, которую контролирует россия, еще не заметили никаких следов мин или взрывчатки на станции, но им нужен дополнительный доступ, чтобы быть уверенными.

россия и Украина во вторник обвинили друг друга в сговоре с целью нападения на крупнейшую атомную электростанцию в Европе, где Международное агентство по атомной энергии неоднократно предупреждало о потенциальной катастрофе из-за военных столкновений поблизости.

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