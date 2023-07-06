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МАГАТЭ нужен дополнительный доступ, чтобы оценить вероятность теракта на ЗАЭС

МАГАТЭ нужен дополнительный доступ, чтобы оценить вероятность теракта на ЗАЭС

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сейчас МАГАТЭ заявляет, что не видит признаков подготовки возможного теракта на ЗАЭС, однако для более точной оценки нужен дополнительный доступ, пишет Reuters, передает УНН.

Цитата 

Эксперты МАГАТЭ "в течение последних дней и недель инспектировали части объекта - включая некоторые участки по периметру большого пруда-охладителя - и также проводили регулярные обходы площадки, пока не наблюдая никаких видимых следов мин или взрывчатки", -  говорится в заявлении МАГАТЭ.

"Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, который необходим для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки. В частности, важен доступ к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также доступ к частям турбинных залов и некоторым частям система охлаждения на заводе”, - добавляется в заявлении. 

Детали 

Эксперты ядерной службы ООН, которая базируется на Запорожской атомной электростанции в Украине, которую контролирует россия, еще не заметили никаких следов мин или взрывчатки на станции, но им нужен дополнительный доступ, чтобы быть уверенными. 

россия и Украина во вторник обвинили друг друга в сговоре с целью нападения на крупнейшую атомную электростанцию в Европе, где Международное агентство по атомной энергии неоднократно предупреждало о потенциальной катастрофе из-за военных столкновений поблизости.

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Источник: УНН
Теги: МАГАТЭ, Запорожская АЭС
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