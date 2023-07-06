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Молодежное Евро-2023: Украина проиграла Испании

Молодежное Евро-2023: Украина проиграла Испании

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинская сборная открыла счет в начале матча, но затем пропустила пять голов, что и привело к поражению. Об этом сообщает УАФ, пишет УНН.

Детали 

Сборная Украины закончила выступления на молодежном Евро-2023 по футболу. В полуфинале команда Руслана Ротаня уступила Испании — 1:5.

Украинцы претендовали на свой второй финал Евро U21 в истории. 

В решающем матче украинская "молодёжка" участвовала в 2006 году, проиграв тогда Нидерландам.

Победив в четвертьфинале одного из фаворитов турнира французов, подопечные Ротаня гарантировали себе историческую путевку на олимпийский турнир 2024 года в Париже. А в полуфинале должны были противостоять Испании, с которой сыграли вничью на групповой стадии (2:2).

Голы матча: Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Гомес, 78 — Бондаренко, 13.

Напомним

Молодежная сборная Украины по футболу выиграла у сборной Франции в рамках четвертьфинала Евро-2023 со счетом 3:1.





Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, Испания
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