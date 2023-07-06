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Апелляционную жалобу УПЦ МП отклонили

Апелляционную жалобу УПЦ МП отклонили

КИЕВ. 6 июля. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу УПЦ МП, сообщает УНН со ссылкой на Минкульт.

Цитата 

“Сегодня, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Северным апелляционным хозяйственным судом апелляционную жалобу УПЦ МП оставлено без удовлетворения, а постановление Хозяйственного суда города Киева от 24.04.2023 об обеспечении иска по делу №910/5094/23 оставлено без изменений”, - говорится в сообщении.

Ранее 

24 апреля 2023 года Хозяйственный суд города Киева удовлетворил заявление Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в котором тот просил запретить УПЦ МП препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики на территории Киево-Печерской лавры до окончания судебного рассмотрения иска об устранении препятствий в пользовании имуществом заповедника. 

Не соглашаясь с таким решением суда УПЦ МП подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить упомянутое решение Хозяйственного суда города Киева.

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Источник: УНН
Теги: УПЦ МП, апелляция
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