Апелляционную жалобу УПЦ МП отклонили

КИЕВ. 6 июля. УНН. Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу УПЦ МП, сообщает УНН со ссылкой на Минкульт.

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“Сегодня, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Северным апелляционным хозяйственным судом апелляционную жалобу УПЦ МП оставлено без удовлетворения, а постановление Хозяйственного суда города Киева от 24.04.2023 об обеспечении иска по делу №910/5094/23 оставлено без изменений”, - говорится в сообщении.

Ранее

24 апреля 2023 года Хозяйственный суд города Киева удовлетворил заявление Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в котором тот просил запретить УПЦ МП препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики на территории Киево-Печерской лавры до окончания судебного рассмотрения иска об устранении препятствий в пользовании имуществом заповедника.

Не соглашаясь с таким решением суда УПЦ МП подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить упомянутое решение Хозяйственного суда города Киева.

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