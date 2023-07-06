Зеленский призвал Латинскую Америку поддержать формулу мира

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом поддержать формулу мира во время общения в режиме видеоконференции с университетским сообществом Аргентины, пишет УНН со ссылкой на сайт президента.

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"Украина стремится к увеличению поддержки формулы мира со стороны государств Латинской Америки, в том числе и Аргентины, ведь пункты формулы касаются преодоления всех кризисов, вызванных российской агрессией", - отметил Зеленский.

Детали

В онлайн-встрече приняли участие:

около 400 студентов,

руководителей учебных заведений,

профессорско-преподавательский состав,

главы иностранных дипломатических представительств.

Глава государства акцентировал, что все пункты украинской формулы мира конкретны и касаются преодоления всех тех кризисов, которые украинцы пережили или переживают в результате агрессии рф.

"Мы предложили формулу мира и хотим, чтобы вокруг этого объединились все государства. Наши военные оружием вытесняют врага, а политики и общества других государств могут нас поддерживать в различных мирных инициативах. Мы хотим, чтобы Латинская Америка присоединилась, чтобы присоединилась Аргентина. Это очень важно", - отметил Зеленский.

Владимир Зеленский также уделил внимание необходимости присоединения государств Латинской Америки к санкциям против россии, пока не будет достигнута справедливость и пока рф не прекратит свою агрессию.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности и поддержку Украины.