Совместные усилия в достижении мира: Ермак поговорил с Госсекретарем Ватикана

КИЕВ. 6 июля. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Темой обсуждения стало продолжение мирной конференции по миру в Украине после встречи представителей разных стран в Копенгагене. Об этом руководитель ОП написал в Twitter, пишет УНН.

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"Проинформировал собеседника об усилиях Украины, направленных на достижение мира в Украине", - говорится в публикации.

Ермак уточнил, что речь идет, в частности, о консультациях в Копенгагене по ключевым принципам мира на уровне советников по вопросам национальной безопасности и политических советников лидеров ряда стран.

Среди них Бразилия, Великобритания, Дания, ЕС, Италия, Индия, Канада, Германия, Южная Африка, Саудовская Аравия, США, Турция, Украина, Франция и Япония.

"Эти консультации имели продолжение в виде еженедельных встреч с представителями иностранных дипломатических миссий в Киеве", - написал руководитель ОП в своем Telegram.

Детали

5 июня состоялась вторая такая встреча. Участниками были послы стран G-7, Представительства ЕС в Украине и главы дипломатических представительств ЮАР, КНР, Дании, Испании, Индии, Южной Кореи, Нидерландов, Индонезии, Австралии, Саудовской Аравии, Мексики, Польши, Турции, Словакии, Чехии, Бразилии, Аргентины и Ватикана в Украине.

Ермак добавил, что поблагодарил Паролина за участие в этой встрече в Киеве архиепископа Висвальдаса Кульбокаса, который является апостольским нунцием в Украине и титулярным архиепископом Мартаны.

"Выразил благодарность Пьетро Паролину за готовность содействовать процессу возвращения на родину украинских детей, незаконно депортированных Россией", - рассказал руководитель ОП.

Ермак отметил, что возвращение граждан Украины входит в 10 пунктов формулы мира Президента Владимира Зеленского.