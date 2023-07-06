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США в очередной раз подчеркнули важность внедрения реформ для входа Украины в НАТО

США в очередной раз подчеркнули важность внедрения реформ для входа Украины в НАТО

КИЕВ. 6 июля. УНН. США поддерживают открытость НАТО и продолжают обсуждать с союзниками евроатлантическую интеграцию Украины. Об этом во время брифинга 5 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет УНН.

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Как она отметила, двери НАТО для Украины остаются открытыми и любые решения относительно участия в оборонном альянсе принимают только участники Альянса.

"Когда речь идет об Украине, а это обсуждалось с участниками НАТО и Украиной, мы можем коллективно поддержать это стремление к евроатлантической интеграции. Я не могу рассказать об этих частных разговорах. Президент Байден повторял, что Украине, перед тем как присоединиться к альянсу, придется внедрить реформы, чтобы соответствовать тем стандартам, которые имеют страны-члены НАТО", - подчеркнула пресс-секретарь.

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Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Украина
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