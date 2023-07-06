Президент издал указ о создании 10 военных администраций в Запорожье
КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента, пишет УНН.
Детали
В соответствии с указом президента было образовано:
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Великобелозерская сельская военная администрация Васильевского района Запорожской области;
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Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
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Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
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Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
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Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
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Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
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Новоуспеновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
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Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
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Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
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Акимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего указа", - сказано в сообщении.
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