Президент издал указ о создании 10 военных администраций в Запорожье

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента, пишет УНН.

Детали

В соответствии с указом президента было образовано:

Великобелозерская сельская военная администрация Васильевского района Запорожской области;

Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Новоуспеновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Акимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего указа", - сказано в сообщении.