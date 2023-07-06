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Президент издал указ о создании 10 военных администраций в Запорожье

Президент издал указ о создании 10 военных администраций в Запорожье

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента, пишет УНН.

Детали

В соответствии с указом президента было образовано:

  • Великобелозерская сельская военная администрация Васильевского района Запорожской области;

  • Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

  • Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

  • Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

  • Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

  • Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

  • Новоуспеновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

  • Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

  • Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

  • Акимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего указа", - сказано в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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