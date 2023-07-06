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Воздушная тревога распространяется по Украине: есть ракента опасность

Воздушная тревога распространяется по Украине: есть ракента опасность

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сигналы воздушной тревоги продолжают охватывать области Украины. Воздушные Силы ВСУ сообщают о ракетной опасности, пишет УНН.

Детали 

Воздушная тревога охватила южные, центральные и часть северных областей Украины. Мониторинговые чаты пишут об угрозе ударов "Калибрами". Ракеты часто меняют направление движения.

Воздушные Силы ВСУ призывают не игнорировать сирену. 

Дополнение 

Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь

Источник: УНН
Теги: Украина, война, тревога
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