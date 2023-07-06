Диверсия на ЗАЭС вполне вероятна, Украина пристально следит за ситуацией - Гуменюк

КИЕВ. 6 июля. УНН. россия может совершить диверсию на ЗАЭС. Украинская власть и военные тщательно следят за ситуацией. Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"Диверсия вполне вероятна. Мы понимаем, что она может быть использована как долговременный шантаж, так и непосредственное давление под видом таких действий, которые будут совершены, типа подрыва или нагнетания обстановки", - сказала Гуменюк.

Однако пресс-секретарь отметила, что власти и военные тщательно следят за ситуацией на ЗАЭС и информируют население в соответствии с той опасностью, которая может быть.

Напомним

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что россия нагнетает ситуацию с Запорожской АЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на её территории, чтобы попытаться переломить ход войны в свою пользу.