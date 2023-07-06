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США поддерживают вступление Швеции в НАТО - Байден

США поддерживают вступление Швеции в НАТО - Байден

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент США Джо Байден продемонстрировал поддержку вступления Швеции в НАТО на переговорах с премьер-министром Ульфом Кристерссоном в среду, поскольку сохраняются сомнения относительно того, что Турция изменит свою позицию до саммита военного альянса на следующей неделе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Президент США отправляется в воскресенье в поездку в три страны, сосредоточенную вокруг саммита в Вильнюсе, на котором члены альянса надеются приветствовать Швецию в своем составе.

Байден, сидевший рядом с Кристерссоном в Овальном кабинете с присутствующими журналистами, сказал, что «с нетерпением ждет вашего членства» в НАТО.

После встречи Кристерссон сказал, что оба лидера согласились, что встреча в Вильнюсе была «естественным временем» для завершения заявки скандинавской страны на присоединение к альянсу.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Анкара не готова ратифицировать членство Швеции в НАТО, заявив, что Стокгольм должен тщательнее работать над «домашним заданием».

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, Швеция, Джо Байден
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