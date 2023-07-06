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Усилия россии убить меня - как медаль за мою работу - Буданов

Усилия россии убить меня - как медаль за мою работу - Буданов

КИЕВ. 6 июля. УНН. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что многочисленные попытки и немалые усилия России ликвидировать его являются своеобразным признанием эффективности работы. Об этом Буданов заявил британскому изданию The Times and The Sunday Times в интервью, пишет УНН.

Детали 

Издание не оставляет без внимания фейки о Буданове, ведь отмечает, для человека, который якобы лежит в коме в больнице Берлина, глава украинской разведки "выглядел как крепкий здоровьем".

Буданов же в общении с журналистом заметил, что сообщения о его смерти "сильно преувеличены".

Комментируя неоднократные попытки россии убить его, глава ГУР сказал, что он чувствует себя профессионально признанным.

"россия, которая пытается меня убить, - это как медаль за мой труд", - говорит Буданов.

Напомним

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, комментируя сообщения в кремлевских сми о своей гибели, сказал с насмешкой, что формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

Источник: УНН
Теги: Россия, разведка
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